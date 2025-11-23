2025Ç¯11·î20Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Äµå»þÊó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë»º¶È¤¬º£¤äÃæ¹ñ¿Íºà¤Ê¤¯¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤¹¤ëÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µ­»ö¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Î19ÆüÉÕÊ¸¾Ï¡£Ê¸¾Ï¤Ï¡¢Meta¤Î¥¶¥Ã¥«¡¼¥Ð¡¼¥°CEO¤¬º£Ç¯6·îÈ¯É½¤·¤¿¿Í´Ö¤ÎÇ½ÎÏ¤òÄ¶¤¨¤ëAI¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡×¤Î¸¦µæ½êÀßÎ©·×²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ëAI¸¦µæ¼Ô11¿ÍÁ´°÷¤¬Â¾¹ñ¤Ç¶µ°é¤ò¼õ¤±¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä°ÜÌ±¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¦¤Á7¿Í¤ÏÃæ¹ñÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë