¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»ÍÆüÌÜ¡þ22Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ú±ÇÁü¡Û¹Ô»Ê¤È¿ÆÊý¤¬Æ±»þ¤Ë·ã¤ª¤³¡Ö¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡×½½Î¾¼·ËçÌÜ¡¦ÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥ößÀ¡Ë¤È½½Î¾½½ÆóËçÌÜ¡¦Ä«¿éÎ¶¡Ê¹âº½¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Ï¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÎ©¤Á¹ç¤¤ÉÔÀ®Î©¤¬È¯À¸¡£¿ÆÊý¤â¹Ô»Ê¤â¸ìµ¤¤ò¶¯¤áÃí°Õ¤¹¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂºÉÙ»Î¤Ï¤³¤Î¼èÁÈ¤ËÇÔ¤ì¤ì¤Ð¡¢º£¾ì½ê¤ÎÉé¤±±Û¤·¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¶ÛÄ¥´¶¤ÎÉº¤¦°ìÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Î©¤Á¹ç¤¤¤¬