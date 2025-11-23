¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤Î¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤¬21Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·µì»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó´ÆÆÄ¥³¥ó¥Ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ¸½´ÆÆÄ¤È·ª»³±Ñ¼ùÁ°´ÆÆÄ¤¬¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢2004Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØÌîµå¤ÇÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¡£¤·¤«¤·¡¢¸ÞÎØ³«Ëë¤òÁ°¤ËÇ¾¹¼ºÉ¤ÇÅÝ¤ì¡¢¥¢¥Æ¥Í¤Ç¤Î»Ø´ø¤òÃÇÇ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤«¤é¤¹¤´¤¯¾¡Éé¤Ë¸·¤·¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¾¡Éé¤Ë¤Ï¤³¤À