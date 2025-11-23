CBC¤ÎÃæÂ¼ºÌ²ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê25¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¤Ä¤Å¤ê»Ï¤á¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥­¥é¥­¥é¤·¤Æ¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡¼¡ª¡×¤È¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤ÎÈï¤êÊª¤ò¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤µ¤¬¥×