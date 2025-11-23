¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤ÎÆþ¹¾ÂçÀ¸Åê¼ê¤¬22Æü¡¢¥ª¥Õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢DeNA¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á¡×¤Î1ÆüÌÜ¤¬³«ºÅ¡£Æþ¹¾Åê¼ê¤Ï24Ç¯5·î¤Ë±¦¸ª¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤·¡£º£µ¨¤Ï50»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ø¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤¬ËÜÈÖ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡Äº£²ó¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¡È¥ª¥Õ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡É¤È¤¤¤¦·Á¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿