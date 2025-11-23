ÇÐÍ¥¿ùÎÉÂÀÏº¡Ê81¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè4²ó¡ÖFIDAGOLDCUP2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸Å¤­ÎÉ¤­¾¼ÏÂ¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¸ÝÉñ¡£Í­»ö¤ÎºÝ¤Î¤¿¤á¡¢¶å½£¤«¤é°å¼Ô¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö±ó¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÍè¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢1¿Í¤ä2¿Í¤ÏÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ç¡¼¥¯¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÂçÇú¾Ð¡õÇï¼ê³åºÓ¤À¤Ã¤¿¡£