¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬£²£²Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·Ž¤¥¤¥Ù¥ó¥È¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£·î£²£²Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á£²£¹Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤Î¡¢¼«¿È¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£õ£ð£é£î£ë¡Ê¥æ¡¼¥Ô¥ó¥¯¡Ë¡×¤È»Ò¶¡Éþ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö£í£å£ú£ú£ï£ð£é£á£î£ï¡Ê¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¡Ë¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ë¸½¤ì¤¿ÇðÌÚ¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¥í¥ó¥°¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Ç¥á¥¾¥Ô¥¢¥Î¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¥Ù¥ê¥¨¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥·¥ç¥Ã