¡Ö¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È°ìÇ°È¯µ¯¤·¡¢7Ç¯´Ö¤Î¹¤È´¤±¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤Ç¸ø³«¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë35ºÐ¤Î¤¤¤È¤ß¤­¡Ê¡÷itomiki_live¡Ë¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï28ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¡¢Ì¤º§¤ÎÊì¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËÜÅö¤ËÆ±°ì¿ÍÊª!?¡×¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤¤¤È¤ß¤­¤µ¤ó¤Î²áµî¤È¸½ºß¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¤Þ¤Ö¤·¤¤¡×¡ÊÁ´15Ëç¡Ë ¡Ö¤¤¤¤¤ªÊì¤µ¤ó¡×Áü¤ËÇû¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ »º¸å¤¹¤°¤Î¤¤¤È¤ß¤­¤µ¤ó ¨¡¨¡ ³°¸«¤òËá¤­Â³¤±