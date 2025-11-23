身長150cm前後の小柄女性から支持を集めるCOHINAが、天然石ジュエリーで人気のブランド「ödül」と初めてのコラボレーションを実現。2025年11月19日（水）20:00より、冬の星空やイルミネーションの輝きを閉じ込めた特別なジュエリー4型が発売されます。リングやネックレスはもちろん、ジュエリーから着想を得た華やかなニットも登場し、ホリデーシーズンの装いをよりロマンテ