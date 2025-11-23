¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û1912Ç¯¤Î¹Ò³¤Ãæ¤ËÉ¹»³¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢ÄÀË×¤·¤¿±Ñ¹ë²ÚµÒÁ¥¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¹æ¤Î¾èµÒ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶â¤Î²ûÃæ»þ·×¤¬22Æü¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤é¤ì¡¢Ìó178Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó3²¯6500Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£¶¥Çä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤Î°äÉÊ¤ä¤æ¤«¤ê¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç²áµîºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£