¡þ¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Ä¥¢¡¼2025ÆüËÜ25¡½23¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¥È¥Ó¥ê¥·¡ËÀ¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°13°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±11°Ì¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤ò25¡½23¡ÊÁ°È¾16¡½6¡Ë¤Ç²¼¤·¡¢º£µ¨ºÇ¸å¤Î¥Æ¥¹¥È¥Þ¥Ã¥ÁºÇ½ªÀï¤òÇòÀ±¤ÇÄù¤á¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°12°Ì¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤Ë¡£12·î3Æü¤Ë¹µ¤¨¤ë2027Ç¯WÇÕ¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Âç²ñ¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤Ç¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥É2¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯7¡Á12°Ì¡Ë¡×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å