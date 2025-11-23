¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈGP¥·¥ê¡¼¥ºÂè6Àï¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥Ç¥£¥¢ÇÕºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¥Ø¥ë¥·¥ó¥­¡Ë½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Âè3Àï¥¹¥±¡¼¥È¥«¥Ê¥À¤òÀ©¤·¤¿SP2°Ì¤ÎÀéÍÕÉ´²»¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬144¡¦33ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¹ç·×217¡¦22ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£SP¼ó°Ì¤Î¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥°¥ì¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï137¡¦69¤Ç¹ç·×213¡¦41ÅÀ¤È¤·¤Æ2°Ì¡£¾¾À¸ÍýÇµ¡ÊÃæµþÂç¡Ë¤Ï131¡¦95ÅÀ¤Ç¹ç·×193¡¦21ÅÀ¤È¤·¤Æ3°Ì¡¢½»µÈ¤ê¤ò¤ó¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡¦ÌÀÂç¡Ë¤Ï116¡¦84ÅÀ¤Ç¹ç·×17