11·î23Æü¤Ë¶å½£¾ì½ê¤¬Àé½©³Ú¤ò·Þ¤¨¤ëÂçÁêËÐ¡£¤½¤ÎÂçÁêËÐ¤òÎ¢Â¦¤Ç»Ù¤¨¤ë¡Ö¸Æ½Ð¡×¤ÎÉý¹­¤¤»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¸Æ½Ð¤Î¹îÇ·»á¤¬¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áº´Æ£¾Í»Ò¡¢¥°¥é¥Ó¥¢µ­»ö¡ÖÅÚÉ¶¤òÃÛ¤ë¡×¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡Ú²èÁü¡ÛÀð»Ò¤Î»ý¤ÁÊý¤âÈþ¤·¤¤¹îÇ·»á¢¡¢¡¢¡¡È¸Æ½Ð¡É¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤¬¡©Ãæ³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿15ºÐ¤ÇÂçÁêËÐ³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢º£Ç¯¤Ç47Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¶å·î½©¾ì½ê¸å¤Ë¹Ô»Ê¤ä¸Æ½Ð¡¢¾²»³¤é¤Î¾º³Ê¿Í»ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢