¡Ø¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤Î¤¤¤í¤Ï¡Ù¡Ê¿¹³¨ÅÔ Ãø¡ËKADOKAWAÆñ¤·¤¤Âêºà¤Ç600¥Ú¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ëÂçºî¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆÉ¤ß¤Ï¤¸¤á¤¿¤é¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¿¹³¨ÅÔ6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄ¹ÊÔ¾®Àâ¡Ø¥Ç¥â¥¯¥é¥·¡¼¤Î¤¤¤í¤Ï¡Ù¤Ï¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤È¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÄ©¤ó¤À¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£1946Ç¯11·î¡¢ÆüËÜ¤ÎÌ±¼ç²½À¯ºö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤Ó¤ì¤ò¤­¤é¤·¤¿GHQ¤Ï¡¢¤¢¤ë¼Â¸³¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¡¢Åìµþ¡¦²¼Íî¹ç¤ÎÅ¡Âð¤Ë4¿Í¤Î¼ã¤¤½÷À­¤ò½¸¤á¤ë¡£°ÂÄê¤·¤¿°á¿©½»¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¶µ°é¤òÍ¿¤¨