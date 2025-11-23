¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Çµ¯¤­¤¿¤Þ¤µ¤«¤Î¡È¼ºÂÖ¡É¤ËÂ­¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤¿³ÑÅÄ(C)Getty ImagesºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëF1¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Î¼ºÂÖ¤Ê¤¼¼ºÂÖ¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¥Á¡¼¥à¤Î¥ß¥¹¤¬¡¢ÄËº¨¤¹¤®¤ë·ëËö¤ò¾·¤¤¤¿¡£¸½ÃÏ»þ´Ö11·î21Æü¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥¹¥È¥ê¥Ã¥×¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿F1Âè22Àï¤È¤Ê¤ë¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹GP¤ÎÍ½Áª¤Ç¡¢³ÑÅÄ¤Ï19ÈÖ¼ê¤ËÄÀ¤ßÍ½Áª1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ÇÇÔÂà¡£Á°Æü¤Î¥Õ¥ê¡¼Áö¹Ô¤ÇÁ´ÂÎ3ÈÖ¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Öº£