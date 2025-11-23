ÇÐÍ¥¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¤¬22ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖwithMUSIC¡×¡ÊÅÚÍË ¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀèÇÚ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£»³²¼¤ÏÍèÇ¯·ÝÇ½À¸³è30Ç¯¡£1996Ç¯¤Ë11ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£¤­¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÅö»þ¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ¤µ¤ó¤¬14ºÐ¤¯¤é¤¤¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤­¤ë¾ì¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡×¤ÈTOBE¤ÎÂìÂô½¨ÌÀ»á¤ÎÌ¾¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÊì¿Æ¤ËÍê¤ó¤ÇÍúÎò½ñ¤ò¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«¡¢Åö