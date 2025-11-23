ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤Î¼Â·»¡¢¶âÀµÅ¯¡Ê¥­¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Á¥ç¥ë¡Ë¤Î¡È½ÅÅÙ¤ÎËãÌôÃæÆÇ¡É¤ò¼¨¤¹¿·¤¿¤Ê¾Ú¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ã¦ËÌ³°¸ò´±¤ÎÌø¸­±§¡Ê¥ê¥å¡¦¥Ò¥ç¥ó¥¦¡Ë»á¤¬ºÇ¶á½ÐÈÇ¤·¤¿Ãø½ñ¡Ø¶âÀµ²¸¤Î±£¤µ¤ì¤¿ÈëÌ©¶â¸Ë¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶âÀµÅ¯¤¬²áµî¤Ë¥¢¥Ø¥ó¤òµá¤á¤Æ´´ÉôÂð¤ÇÁû¤®¤òµ¯¤³¤·¤¿¼ÂÂÖ¤ò¾Ü½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1981Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¶âÀµÅ¯¤Ï¡¢¹âÍÆÉ±¡Ê¥³¡¦¥è¥ó¥Ò¡Ë»á¤¬»º¤ó¤ÀÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ê¡¢¶âÀµ²¸»á¤Î¼Â·»¡¢¶âÍ¿Àµ¡Ê¥­¥à¡¦¥è¥¸¥ç¥ó¡Ë»á¤Î·»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£Ìø»á¤Î