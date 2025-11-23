¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤¬22Æü¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Î½Ð¾ì¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¤±¤¬¤ò¼£¤·¤Æ¡¢¡ÊÆüËÜÂåÉ½¤Ë¡ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£9·î²¼½Ü¤ËÄË¤á¤¿º¸ÏÆÊ¢¤Î²óÉü¤Ï½çÄ´¤Ç¡¢12·î¤ËÂÇ·âÎý½¬¤òºÆ³«Í½Äê¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÊ¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤ÇµåÃÄ¼çºÅ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¥Î¥Ã¥¯¤òÂÇ¤Ä¤Ê¤É¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤Î½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ë