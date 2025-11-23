¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼¡þ¹â±ßµÜÇÕ£Õ¡¼£±£¸¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°Åì³¤Âè£±£¶ÀáÅì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ£±¡½£±ÉÍ¾¾³«À¿´Û¡Ê£²£²Æü¡¦£Ô£Ï£Ë£Á£É¥Ö¥ë¡¼¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡ËÌó£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥ê¡¼¥°Àï¤¬ºÆ³«¤·¡¢£³°Ì¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¤Ï¸åÈ¾£´£±Ê¬¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎ¤È£±¡½£±¤ÇÄË¤¤°ú¤­Ê¬¤±¡££²°Ì¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬£µ¤Ë³«¤­¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£Ð£Ï¡¢£±£²·î£±£²Æü³«Ëë¡¦¹­Åç¡Ë¿Ê½Ð¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£³«À¿´Û¤ÏÆ¨¤²ÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸åÈ¾£´£±Ê¬¤Ë¥´¡¼¥ë