¹­Åç¤Ï£²£²Æü¡¢¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¡¢¥¨¥ì¥Õ¥ê¥¹¡¦¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ÈÍèµ¨¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤ÏÇ¯Êð£±£±£¸Ëü£µ£°£°£°¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£¸£µ£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢¥â¥ó¥Æ¥í¤ÏÇ¯Êð£·£µËü¥É¥ë¡ÊÌó£±²¯£±£·£°£°Ëü±ß¡Ë¡£¤È¤â¤ËºÆ·ÀÌó¶â£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£·£¸£°£°Ëü±ß¡Ë¥×¥é¥¹½ÐÍè¹â¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£Íèµ¨¡¢ÍèÆü£²Ç¯ÌÜ¤ÎÎ¾½õ¤Ã¿Í¤¬£¸Ç¯¤Ö¤ê¤Î£ÖÃ¥´Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡ËÍê¤ì¤ë½õ¤Ã¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬Íèµ¨¤â¿·