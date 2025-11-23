ÇÐÍ¥¤Î¿¹ºê¥¦¥£¥ó¤¬¡¢26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Ù(Ëè½µ·î¡Á¶âÍË13:00¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£¿¹ºê¥¦¥£¥ó¡á¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÄó¶¡±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¡¢ÉñÂæ¤Ç³èÌöÃæ¤Î35ºÐ¡¦¿¹ºê¡£7Ç¯Á°¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄºîÉÊ¤Ç¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£¿¹ºê¤Ï¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤Î¤â¤È¡¢¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£Î¾¿Æ¤ÏÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÁÄÊì¤¬¼«Âð¤Ç±Ñ¸ì½Î¤ò±Ä¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿¹ºê¤ò°é¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£9ºÐ¤Î»þ¤ËÍè