¡Ö¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£³Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¥é¥ô¥¡¥ó¥À¤Ï£²£²Æü¡¢·ªÅìºäÏ©¤ò·Ú²÷¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢·èÀï¤Ë¸þ¤±ÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤¿¡£ÅÚ²°½õ¼ê¤Ï¡Ö¾õÂÖ¤ÎÊÑÆ°¤¬¤Ê¤¤ÇÏ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤ºÍè¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¶¤áÇÏ¤Ï¤º¤Ã¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£½Õ¤Ï½Å¾Þ¤ÇÁ±Àï¤·¡¢½©¤Ë¤Ê¤ê¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£¹¶¤áÇÏ¤È¶¥ÇÏ¤¬¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹¥´¶¿¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£