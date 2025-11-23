¡ÈÎ¦¤Î¸ÉÅç¡É¤È¤â°ìÉô¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤­¤¿ÂçÀô³Ø±àÄ®¡ÊÅìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¡Ë¤Ë¡¢Å´Æ»À°È÷¤ÎÆ°¤­¡½¡½ÅìµþÅÔ¤Ï2025Ç¯10·î¡¢ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¤ò¸÷¤¬µÖ±Ø¤«¤éËÌÀ¾¤ØÌó4¥­¥í±ä¤Ð¤·¡¢¡ÖÅÚ»ÙÅÄ¡×¡ÖÂçÀôÄ®¡×¡ÖÂçÀô³Ø±àÄ®¡×¤Î3±Ø¡Ê±ØÌ¾¤ÏÁ´¤Æ²¾¾Î¡Ë¤òÀß¤±¤ë±ä¿­·×²è¤Î¸¡Æ¤¾õ¶·¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áí»ö¶ÈÈñ¤ÏÌó1600²¯±ß¡£Å´Æ»¶õÇòÃÏÂÓ¤Î²ò¾Ã¤Ë¸þ¤±¤¿Æ°¤­¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ±Ø¤Î´Ö³Ö¤Ï¸÷¤¬µÖ¡ÁÅÚ»ÙÅÄÌó1.5¥­¥í¡¢ÅÚ»ÙÅÄ¡ÁÂçÀôÄ®Ìó1.4¥­¥í¡¢ÂçÀôÄ®¡Á