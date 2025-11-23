2023Ç¯10·î19Æü¡¢ËÌ½©ÅÄ»Ô¤Ç5¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆü¤ÎÄ«7»þ¤´¤í¡¢Ï·ÊÞ²Û»ÒÅ¹¡ÖÂë¾¾Æ²¡×3ÂåÌÜ¤ÎÌ«²°·¼Æó¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÌ¾Êª¤Î¡Ö¥Ð¥¿¡¼Ìß¡×¤òºî¶È¾ì¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÎÙ¤ê¹ç¤¦Å¹ÊÞ·ó¼«Âð¤Î·úÊª¤Èºî¶È¾ì¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÉßÃÏ±ü¤Î¼Ö¸Ë¤Ø¤ÈÂ³¤¯20¡Á30m¤ÎÏ©ÃÏ¤¬¤Î¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÏ©ÃÏ¤«¤é¡¢¼ã¤¤½÷À­¤Î¶«¤ÓÀ¼¤¬¤·¤Æ¡¢¥¬¥é¥¹Áë±Û¤·¤Ë²¿¤«¤Î±Æ¤¬¸«¤¨¤¿¡£ºî¶È¾ì¤ÎÈâ¤ò³«¤±¡¢¤Õ¤Èº¸¤ò¸þ¤¯¤ÈÉ½ÄÌ¤ê¤Ë¼Ö¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê