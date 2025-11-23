NHK¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿ÆÍ§Æ±»Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¯ÈþÀ¶¤µ¤ó¤È¹õÌøÅ°»Ò¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¤ªÉã¤µ¤ó¤Îµ¨Àá¡Ù¤Ç¤ÎºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¾×·âÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£»£±Æ¤ËÆþ¤ëÁ°¤ÎÂæËÜ¤ÎÆÉ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢°¯Èþ¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î¥¢¥Þ¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¹õÌø¤µ¤ó¡£¹õÌø¤µ¤ó¤¬¤ªÊÖ¤·¤ËÅÏ¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ï¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï»³ÅÄÍÎ¼¡¡¦¹õÌøÅ°»Ò¡Ø°¯ÈþÀ¶¤Ë°©¤¤¤¿¤¤¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡¢2024Ç¯9·î5ÆüÈ¯¹Ô¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö