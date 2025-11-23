エース区間の3区に東京2025世界陸上と昨年のパリオリンピック™代表選手たちが集結した。クイーンズ駅伝（第45回全日本実業団対抗女子駅伝）は11月23日、宮城県松島町文化観光交流館前をスタートし、弘進ゴムアスリートパーク仙台にフィニッシュする6区間42.195kmコースに、24チームが参加して行われる。【一覧】廣中璃梨佳、小林香菜、不破聖衣来らエース区間3区で激突クイーンズ駅伝区間エントリー区間・距離・中継所は以