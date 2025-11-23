ÀìÌçÅª¤Ê¥¹¥­¥ë¤òÍ×¤¹¤ë»Å»ö¤Ç¤Ï¡¢É¾²Á¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤âÀìÌçÃÎ¼±¤¬É¬Í×¤À¡£Å¬Åö¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤»¤á¤Æ¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿ÅìµþÅÔ¤Î30Âå½÷À­¡ÊIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¿Ç¯¼ý400Ëü±ß¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬³«È¯¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÂÐ¤¹¤ë¾å»Ê¤Î¿´Ìµ¤¤É¾²Á¤Ë¡¢»×¤ï¤ºÀ¼¤ò¹Ó¤²¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£½÷À­¤Î¿¦¾ì¤Ë¤Ï¡¢Ã´Åö¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆñ°×ÅÙ¤ò¼«¸ÊÉ¾²Á¤·¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÉ¾²Á¤Ï¡Ö»Å»ö¤Ë¤«¤±¤ë´ü´Ö¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢