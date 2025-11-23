¤³¤ì¤«¤éÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë²ñ¼Ò¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¶â³Û¤ÎÁý¸º¤Ë°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤¬ÅþÄìÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤é¡½¡½¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿30Âå½÷À­¡Ê»öÌ³¡¦´ÉÍý¡¿Ç¯¼ý450Ëü±ß¡Ë¤ÏÀ½Â¤¶È¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤ÎÅß¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Ï¡Ö60Ëü¤¯¤é¤¤¡×¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¡£¡ÖµîÇ¯¤è¤ê¶ÈÌ³ÎÌÁý¤¨¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢²ÆÅß¹ç·×100±ß¤¯¤é¤¤¥Ü¡¼¥Ê¥¹¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¶ÈÌ³ÎÌ¤¬Áý¤¨¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¾¯³Û¤È¤Ï¤¤¤¨¸º³Û¤È¤Ê¤ì¤Ð¥â¥Á