Â¼À¥¿´³ñ¤¬¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1620¡×À®¸ù¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É½÷»Ò¥Ó¥Ã¥°¥¨¥¢¤Î2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤òÀ©¤·¤¿Â¼À¥¿´³ñ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬¡¢½÷»Ò»Ë¾å½é¤ÎÂçµ»¤ò·è¤á¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1620¡×¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£³¤³°¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¾×·â¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¡£Â¼À¥¤¬Ä¶Âçµ»À®¸ù¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢±óÀ¬Ãæ¤Î14Æü¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥µ¥¤¥É1620¡×¤È¤Ä¤Å¤ê