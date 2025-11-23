¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Î¶¯Îõ¤Ê¡Ö½ë¤µ¡×ÂÐºö¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸º£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤Ï¡¢2704Ëü0286¿Í¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç3Ëü1515¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯¤¬2668Ëü1715¿Í¡¢1»î¹çÊ¿¶Ñ¤Ç3Ëü1098¿Í¤À¤«¤é¡¢1.3¡ó¤ÎÁý²Ã¤À¡£2005Ç¯¤ËNPB¤Î´ÑµÒÆ°°÷¤¬¡ÖµåÃÄÈ¯É½¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼Â¿ôÈ¯É½¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ç¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ÑµÒ¿ô¤ò¿­¤Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê1»î¹çÊ¿¶Ñ2Ëü8830¿Í¢ª3Ëü1442¿Í¡Ë¤À¡£ÌîµåÌÜÅª¤À