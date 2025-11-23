¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ÊWT¡ËÂè3Àï¤Ï22Æü¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î¥°¥À¥Ë¥¹¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò3000¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤ÇÊ¿°æ°¡¼Â¡¢ÃæÅçÌ¤è½¡Ê¤È¤â¤Ë¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¹õÀîµ±°á¡Ê¥è¥³¥Ï¥Þ¥¿¥¤¥ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¶â°æè½²Â¡ÊÆüÂç¡Ë¤ÎÆüËÜ¤¬Âè2Àï¤ËÂ³¤¤¤Æ3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÃË»Ò1500¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÂè2Àï2°Ì¤ÎµÜÅÄ¾­¸ã¡ÊÆüËÜÄÌ±¿¡Ë¤Ï4°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢µÈ±Ê°ìµ®¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Ï12°Ì¡£ÃË»Ò500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµÜÅÄ¡¢½÷»Ò1000¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÃæÅç¤Ï¤È¤â¤Ë8