¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¡Û(Estadio El Sadar)¥ª¥µ¥¹¥Ê 1-3(Á°È¾1-0)¥½¥·¥¨¥À<ÆÀÅÀ¼Ô>[¥ª]¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Æ¥Ê(42Ê¬)[¥½]¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹(53Ê¬)¡¢¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹(59Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥Ç¥ë¡¦¥Ð¥ì¥Í¥Á¥§¥¢(82Ê¬)<Âà¾ì>[¥ª]Íñigo Arguibide(87Ê¬)<·Ù¹ð>[¥ª]¥¢¥¤¥È¡¼¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(88Ê¬)¡¢¥¢¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¦¥ª¥í¥¹(90Ê¬)¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¥Æ¥Ê(90Ê¬+1)[¥½]¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹(30Ê¬)¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó(54Ê¬)´Ñ