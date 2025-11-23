[11.22 ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè13Àá ¥ª¥µ¥¹¥Ê 1-3 ¥½¥·¥¨¥À]¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï22Æü¡¢Âè13Àá¤ò³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤¤¡¢MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥ª¥µ¥¹¥Ê¤Ë3-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¥½¥·¥¨¥À¤Ï2»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤Ç5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¡£ÆüËÜÂåÉ½µ¢¤ê¤Îµ×ÊÝ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¸åÈ¾15Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¡£¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á¥Ç¡¼ÌÀ¤±ºÇ½é¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ºÆ³«Àï¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ç2»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿µ×ÊÝ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¤ÏMF¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥²¥Ç¥¹¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£