¾ÜºÙÉÔÌÀ¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡¦Siip(¥·¡¼¥×)¤¬12·î24Æü¡¢5th Anniversary Box¡Ø¥¬¥¤¥¢¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£5Ç¯Á°¤Î2020Ç¯12·î24Æü¤ÏSiip¤¬1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖCuz I¡×¤òÆÍÇ¡¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿ÆüÉÕ¤À¡£1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSiip¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê²»¸»¤È¤Ê¤ë5th Anniversary Box¡Ø¥¬¥¤¥¢¡Ù¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¿·¶Ê¡Ö¥¬¥¤¥¢¡×¡ÖÏª¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¡ÈPlayPASS PAK(¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥«¡¼¥É)¡É¤Û¤«¡¢¡ÈSiip style boa roo