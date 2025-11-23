¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤¬ÎÉ¤¯¡¢¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë¼þ²ó¤¹¤ë¡£Á°Áö¤ÏÂÎ¤ÎÄ¥¤ê¤¬¤â¤¦°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¥Ô¥«¥Ô¥«¤ÎÌÓ¥Å¥ä¤Ç½Ð¤Æ¤­¤½¤¦¤À¡£´ØÀ¾·÷¤ÎÅöÆüÍ¢Á÷¤Î¶¥ÇÏ¤Ï2ºÐ»þ°ÊÍè¤Çµ¤ÇÛ¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï·Ð¸³Ë­ÉÙ¡£µ¤¹çÉÔÂ­¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤âÊÖ¤·ÇÏ¤ò·Ð¤Æ¡¢¤­¤Ã¤Á¤ê¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¡£¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤ÏÇÏÂÎ½Å¤Î¾å²¼Æ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£ÂÀ¤¯¸«¤»¤ë¤Î¤ÏÌÓ¿§¤Î´Ø·¸¤Ç¡¢Äø¤è¤¯µ¤¹ç¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐOK¡£¥¢¥¹¥³¥ê¥Ô¥Á¥§¡¼¥Î¤Ï