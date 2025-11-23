¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ï22Æü¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Ç¥¤¥¹¥é¥àÁÈ¿¥¥Ï¥Þ¥¹¤ÎµòÅÀ¤ò¹¶·â¤·¤¿¡£¥¬¥¶ÆîÉô¤Ç·³ÉôÂâ¤Ë¸þ¤±¤¿È¯Ë¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢ÄäÀï¹ç°Õ°ãÈ¿¤Ø¤ÎÊóÉü¤À¤È¼çÄ¥¡£¼óÁêÉÜ¤Ï¥Ï¥Þ¥¹´´Éô5¿Í¤ò»¦³²¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¥¬¥¶ÊÝ·òÅö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¹¶·â¤Ç20¿Í¤¬»àË´¡¢83¿Í°Ê¾å¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£