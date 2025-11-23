¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤¤¤Þ¤Þ(@suimama2025)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ ¡ÖµÞ¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡×¡Ä¸Â³¦¤¬ÆÍÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ëÆü¤â¤¢¤ë °é»ù¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¸Â³¦¤ÎÇÈ¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÆü¤Î»ö¡¢¤¹¤¤¤Þ¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«µÞ¤Ë¤·¤ó¤É¤¤¡¢½õ¤±¤Æ¡×¤È»×¤¦¤Û¤ÉÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶è¤Î°ì»þÍÂ¤«¤ê¤ä¥·¥Ã¥¿ー¤ò¸¡º÷¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä´¤Ù¤ëÍ¾Íµ