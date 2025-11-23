¢¡Å·¹ÄÇÕ¢¦·è¾¡Ä®ÅÄ£³¡½£±¿À¸Í¡Ê£²£²Æü¡¦¹ñÎ©¡ËÄ®ÅÄ¤¬¿À¸Í¤ò£³¡½£±¤ÇÇË¤ê¡¢½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££Æ£×Æ£ÈøæÆÂÀ¡Ê£²£´¡Ë¤Î£²ÆÀÅÀ¤â¤¢¤ê¡¢£Ê£±¾º³Ê£²µ¨ÌÜ¤Ç½é¤Î¹ñÆâ¼çÍ×¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£Ä®ÅÄ¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬£±£¹£¸£¹Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡Ö£Æ£ÃÄ®ÅÄ¥È¥Ã¥×¡×¤À¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÎÁÏÀß¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏÄ®ÅÄ¤ÎÁêÃÌÌò¤òÌ³¤á¤ë¼é²°¼Â¤µ¤ó¡Ê£·£µ¡Ë¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë£Ê¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤ò