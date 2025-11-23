¤³¤ÎÌ¡²è¤Ï¤¢¤ë½÷À­(²¾Ì¾¡¦¥¢¥¤¥³¤µ¤ó)¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¶â¤ÎÌµ¿´¤ò·«¤êÊÖ¤¹µÁËå¤Ë¡¢Âß¤¹¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤òÊú¤«¤Ê¤¤É×¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÇ½Å·µ¤¤ÊÉ×¤Ë¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥¤¥³¤ÏÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£È¿¾Ê¤·¤¿¤Î¤«¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¤¬¤·¤Ð¤é¤¯Â³¤­¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«Íò¤ÎÁ°¤ÎÀÅ¤±¤µ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡£É×Ì¾µÁ¤Ç¼Ú¶â¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£ÊÖ¤¹Åö¤Æ¤â¤Ê¤¯¡¢¤È¤¦¤È¤¦¥¢¥¤¥³¤Î¼Â²È¤òÍê¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£ ©¥Þ¥Þ¥ê ©¥Þ¥Þ¥ê ¤É¤¦¤·¤Æ