¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤ò2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ©ÇÆ¤·¤¿ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡µ­Ç°¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬22Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡Ö¸æÆ²¶Ú¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¥Ê¥¤¥ó¤¬3Âæ¤Î¥Ð¥¹¤ËÊ¬¾è¤·¡¢½©À²¤ì¤Î²¼¡¢Æî¤ØÌó1¡¦7¥­¥í¤Î¥³¡¼¥¹¤ò¹Ô¿Ê¡£Ìó20Ëü¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿±èÆ»¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¡¢´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£½¢Ç¤1Ç¯ÌÜ¤ÇÄºÅÀ¤ËÆ³¤¤¤¿Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê45¡Ë¤È¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Î2´§¤Ëµ±¤¤¤¿º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤Ï¡¢µåÃÄ½é¤Î¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ