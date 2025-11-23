¶âÍËÍ¢Á÷¤ÇµþÅÔÆþ¤ê¤·¤¿´ØÅìÇÏ¥í¥ó¥°¥é¥ó¤ÏÅÚÍËÄ«¡¢·Ú¤á¤Î±¿Æ°¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¾®Åç½õ¼ê¤Ï¡ÖÀè½µ¤Î»þÅÀ¤Ç¡ÊÇÏ¤Ï¡Ë¤Ç¤­¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¡£ËèÆü²¦´§8Ãå¸å¤ÏµÜ¾ë¸©¤Î»³¸µ¥È¥ì¥»¥ó¤Ç±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿¡£¡ÖÈá´Ñ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾ò·ï¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Èº£½Õ¥Þ¥¤¥é¡¼¥ºC¤òÀ©¤·¤¿µþÅÔ¤Ç°ìÈ¯ÁÀ¤¤¤À¡£