G13¾¡ÇÏ¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ÏºäÏ©¤ò¤æ¤Ã¤¿¤ê¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¹âÌî»Õ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤Éº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¡£»Ë¾å9Æ¬ÌÜ¤Î½Õ½©¥Þ¥¤¥ëG1À©ÇÆ¤Ø¡£¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î°ÂÅÄµ­Ç°¤È°ã¤Ã¤ÆÁ°¾¥Àï¤ò»È¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÏºÇ¹â¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¼«¿®¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£