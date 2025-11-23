µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿»ÙÇÛ²¼¡¢°éÀ®·×£±£±Áª¼ê¤¬£²£²Æü¡¢£Çµå¾ì¤Ç»ÜÀß¸«³Ø¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¡ö¡ö¡ö¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£Çµå¾ì¤Î»ÜÀß¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥í¡¼¤«¤éºÇÂ®£±£µ£²¥­¥í¤ÎÄ¾µå¤òÅê¤¸¤ëÊÑÂ§±¦ÏÓ¡£¡Ö»ÜÀß¤ä¥é¥Ü¤ÏÁá°ðÅÄÂç³Ø¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿´Ä¶­¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÃÏÌÌ¤ÎÈ¿ÎÏ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Æ°ºî¤ò