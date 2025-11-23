µþÅÔ¡¦ÍìËÌ¡¢ »ÍÊý¤ò»³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»³Î¤ ¡¦Âç¸¶¡ÊµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è¡Ë¤Ë¤¢¤ëÅ·Âæ½¡»û±¡¡¦ÊõÀô±¡¡Ê¤Û¤¦¤»¤ó¤¤¤ó¡Ë¤Ï¡¢¡Ö³Û±ïÄí±à¡×¤¬Èþ¤·¤¤¡£ÊõÀô±¡¤Î³Û±ïÄí±à¡ÖÈ×´¼±à¡×¡Ò2025Ç¯11·î15Æü µþÅÔ»Ôº¸µþ¶èÂç¸¶¡Ó½ñ±¡¤ÎÃì¤È³ûµï¤ò³Û±ï¤Ë¸«Î©¤Æ¤ÆÄí±à¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ëÆÈÆÃ¤ÎÍÍ¼°¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ¼Àµ¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤Ï°ìËç¤Î³¨²è¤Î¤è¤¦¡£¹ÈÍÕ¤ä¼ùÎð700Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÞÍÕ¾¾¡¢ÃÝÎÓ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Èþ¤·¤¤Ìë´ÖÆÃÊÌÇÒ´Ñ¡Ø½©¤ÎÌëÅô¤ê¡Ù¤Ï12·î7Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£¶á¹¾ÉÙ»Î