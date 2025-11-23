中国核工業集団（CNNC）は、中国が開発した「華龍1号」型原子炉を導入しつつある施設として世界最大の原子力発電基地である、福建省の漳州原子力発電2号機が11月22日に電力網への接続に成功し、送電を開始したことを明らかにしました。このことは、「華龍1号」の大量建設が重大な進展を遂げたことを意味します。漳州原子力発電所2号機は2020年9月4日に着工し、2025年10月11日には炉心に核燃料を入れました。11月22日に