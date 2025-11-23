¾¯»Ò²½ÂÐºö¤Îºâ¸»¤È¤·¤ÆÍèÇ¯£´·î¤«¤éÄ§¼ý¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Ï²ñ¼Ò°÷¤é¤Î¸øÅª°åÎÅÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤Ë£°¡¦£²£´¡óÄøÅÙ¤ÎÉéÃ´¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£·î¼ý£µ£°Ëü±ß¤Ê¤é·î£¶£°£°±ßÄøÅÙ¤È¤Ê¤ë¡£Âç´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤é¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ê·òÊÝÏ¢¡Ë¤¬»î»»¤·¡¢²ÃÌÁ¤¹¤ëÁÈ¹ç¤ËÄÌÃÎ¤·¤¿¡£·òÊÝ¤Ë»ÙÊ§¤¦ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢·î¼ý¤ò£µ£°Åùµé¤ËÊ¬¤±¤¿¡ÖÉ¸½àÊó½··î³Û¡×¤ò´ð¤Ë»»½Ð¤·¡¢»Ù±ç¶â¤ÎÄ§¼ý³Û¤âÅùµé¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£»î