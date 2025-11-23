»²µÄ±¡µÄ°÷¤ò3´üÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ò¥²¤ÎÂâÄ¹¡×¤³¤Èº´Æ£Àµµ×»á¡Ê65¡Ë¤¬¡¢¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¡£Î¦¾å¼«±Ò´±»þÂå¤Ï¥¤¥é¥¯Àè¸¯ÂâÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤âSNS¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿º´Æ£»á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û¡þ¡þ¡þ¡þÀè·î21Æü¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¿Ä¤Î¶¯¤µ¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢¼óÁê»ØÌ¾¤Ç¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤¿¡£¸øÌÀÅÞ¤ÎÏ¢Î©Î¥Ã¦¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë°Ý¿·¤ËÂÐ¤·¤ÆÆ¯¤­¤«¤±¤¿¡£¹â»Ô