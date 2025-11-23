µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿»ÙÇÛ²¼¡¢°éÀ®·×£±£±Áª¼ê¤¬£²£²Æü¡¢£Çµå¾ì¤Ç»ÜÀß¸«³Ø¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±°Ì»ØÌ¾¤ÎºíµÜÀ½ºî½ê¡¦ÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤Ï¡È¥ß¥¹¥¿¡¼º²¡É·Ñ¾µ¤òÀë¸À¡££¶·î£³Æü¤ËÇÙ±ê¤Î¤¿¤áË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¸£¹¡Ë¤¬¡¢À¸Á°¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥×¥íÌîµå¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤­¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥×¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÁª¼ê¤Ø¤ÎÈôÌö¤ò´ü¤·¤¿¡£½¼¼Â¤·¤¿ÀßÈ÷¤Ë¡¢ÃÝ´Ý¤ÏÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡££Çµå¾ì¤äÎÙÀÜ¤·¤¿Áª¼êÎÀ¡¢ºÇ¿·¤Îµ¡´ï¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¸¦µæ