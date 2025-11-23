STARTO ENTERTAINMENT¤Ï22Æü¡¢ÍèÇ¯5·î¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ëÍò¤Î¡¢¥é¥¹¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüÄø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡ÖARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI¡×¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ê¤É5Âç¥É¡¼¥à¤ÇÁ´15¸ø±é¡£26Ç¯3·î13Æü¤Ë»¥ËÚ¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢Åìµþ¡¢°¦ÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¤ò¼þ¤ê¡¢5·î31Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¸ø±é¤ÇËë¤ò²¼¤í¤¹¡£Íò¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¡£¸½Ìò³èÆ°»þ¤«¤é¤Ê¤¸¤ß¤Î¤¢¤ë5²ñ¾ì¤ò¤á¤°¤ê¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¡£È¯É½¤µ¤ì¤¿Æü