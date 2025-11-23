¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï5ÆüÌÜ¡£¾¡Éé¤Î½à·è¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï12R¤À¡£Æó¼¡Í½ÁªA1Ãå¤ÇÈ¿·â¤ò³«»Ï¤·¤¿¸ÅÀ­¤¬ËÜÌ¿¤À¡£¤³¤³¤â½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÎ©¤Á²ó¤Ã¤Æ4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¥ÎØº×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÆþ¤ê¤òÁÀ¤¦¡£Å¸³«Åª¤Ë¤â»³ÅÄµ×¤ÏÄÉÁö¤Þ¤Ç¤È¤ß¤Æ¡¢¿¿¿ù¡½µÈÅÄ¤Î´ØÅì¥³¥ó¥Ó¤ò½Å»ë¡£ÃæÌî¤Ï¤¦¤Þ¤¯¥Ú¡¼¥¹¤Ç±¿¤Ù¤ì¤ÐÌÌÇò¤¤¡£¡ã1¡ä¸ÅÀ­Í¥ºî½Å¤¿¤¤´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤¬¥Ð¥ó¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¼«ÎÏ¡¢¼«ºß¡£¡ã2¡äµÈÅÄÂóÌð